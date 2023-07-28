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Шемигон Павел Афанасьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Шемигон Афанасий Давидович

Мать: Шемигон Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.01.1911

Сын: Шемигон Василий Павлович

Мать ребёнка: Шемигон Анастасия Федотовна

Рождение ребёнка
13.04.1912

Сын: Шемигон Трофим Павлович

Мать ребёнка: Шемигон Анастасия Федотовна

Рождение ребёнка
10.08.1914

Дочь: Наталья Павловна

Мать ребёнка: Шемигон Анастасия Федотовна

Рождение ребёнка
24.06.1916

Сын: Шемигон Иван Павлович

Мать ребёнка: Шемигон Анастасия Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемигон Анастасия Федотовна

Смерть
Неизвестно