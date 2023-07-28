Шемигон Павел Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
28.01.1911
Мать ребёнка: Шемигон Анастасия Федотовна
Рождение ребёнка
13.04.1912
Мать ребёнка: Шемигон Анастасия Федотовна
Рождение ребёнка
10.08.1914
Дочь: Наталья Павловна
Мать ребёнка: Шемигон Анастасия Федотовна
Рождение ребёнка
24.06.1916
Мать ребёнка: Шемигон Анастасия Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно