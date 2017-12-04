Кригер (Бургарт) Люция Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кригер (Бургарт) Люция Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1928

Дата смерти

04.12.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1928

Отец: Бургарт Иван

Мать: Бургарт Евгения Христиарновна

Рождение ребёнка
13.01.1949

Сын: Кригер Иван Карлович

Отец ребёнка: Кригер Карл Оттович

Рождение ребёнка
14.06.1951

Дочь: Грац Валентина Карловна

Отец ребёнка: Кригер Карл Оттович

Рождение ребёнка
21.06.1953

Дочь: Кунц Роза Карловна

Отец ребёнка: Кригер Карл Оттович

Рождение ребёнка
07.03.1955

Дочь: Конрад Анна Карловна

Отец ребёнка: Кригер Карл Оттович

Рождение ребёнка
19.07.1958

Сын: Кригер Александр Карлович

Отец ребёнка: Кригер Карл Оттович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кригер Карл Оттович

Смерть
04.12.2017