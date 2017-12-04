Кригер (Бургарт) Люция Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1928
Дата смерти04.12.2017
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1928
Отец: Бургарт Иван
Рождение ребёнка
13.01.1949
Сын: Кригер Иван Карлович
Отец ребёнка: Кригер Карл Оттович
Рождение ребёнка
14.06.1951
Дочь: Грац Валентина Карловна
Отец ребёнка: Кригер Карл Оттович
Рождение ребёнка
21.06.1953
Дочь: Кунц Роза Карловна
Отец ребёнка: Кригер Карл Оттович
Рождение ребёнка
07.03.1955
Дочь: Конрад Анна Карловна
Отец ребёнка: Кригер Карл Оттович
Рождение ребёнка
19.07.1958
Сын: Кригер Александр Карлович
Отец ребёнка: Кригер Карл Оттович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кригер Карл Оттович
Смерть
04.12.2017