Кунц (Кригер) Роза Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1953
Отец: Кригер Карл Оттович
Мать: Кригер Люция Ивановна
Рождение ребёнка
10.04.1977
Дочь: Жаркова Светлана Павловна
Отец ребёнка: Кунц Павел Иосифович
Рождение ребёнка
14.03.1981
Сын: Кунц Павел Павлович
Отец ребёнка: Кунц Павел Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кунц Павел Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кунц Павел Иосифович