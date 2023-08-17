Кунц (Кригер) Роза Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунц (Кригер) Роза Карловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1953

Отец: Кригер Карл Оттович

Мать: Кригер Люция Ивановна

Рождение ребёнка
10.04.1977

Дочь: Жаркова Светлана Павловна

Отец ребёнка: Кунц Павел Иосифович

Рождение ребёнка
14.03.1981

Сын: Кунц Павел Павлович

Отец ребёнка: Кунц Павел Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунц Павел Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунц Павел Иосифович

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