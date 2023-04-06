Левченко Аким Иванович
Место рождения
Дата рождения09.09.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1858
Бракосочетание
05.02.1878
Рождение ребёнка
01.01.1879
Дочь: Мелания Акимовна
Мать ребёнка: Левченко Прасковья Епифановна
Рождение ребёнка
29.03.1881
Мать ребёнка: Левченко Прасковья Епифановна
Рождение ребёнка
28.03.1883
Мать ребёнка: Левченко Прасковья Епифановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно