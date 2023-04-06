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Левченко Аким Иванович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

09.09.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1858

Отец: Левченко Иван Михайлович

Мать: Левченко Елизавета Исидоровна

Бракосочетание
05.02.1878

Жена: Левченко Прасковья Епифановна

Рождение ребёнка
01.01.1879

Дочь: Мелания Акимовна

Мать ребёнка: Левченко Прасковья Епифановна

Рождение ребёнка
29.03.1881

Сын: Левченко Марк Акимович

Мать ребёнка: Левченко Прасковья Епифановна

Рождение ребёнка
28.03.1883

Сын: Левченко Стефан Акимович

Мать ребёнка: Левченко Прасковья Епифановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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