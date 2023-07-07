Богачева А — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богачева А

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Богачев Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Богачев Андрей Семенович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Богачев Герасим Андреевич

Отец ребёнка: Богачев Андрей Семенович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Богачев Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Богачев Андрей Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богачев Андрей Семенович

Смерть
Неизвестно