Богачева А
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Богачев Андрей Семенович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Богачев Герасим Андреевич
Отец ребёнка: Богачев Андрей Семенович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Богачев Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Богачев Андрей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно