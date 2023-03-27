Снятиновская (Беляева) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1881
Дата смерти20.07.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Снятиновский Николай
Отец ребёнка: Снятиновский Федор Петрович
Рождение ребёнка
09.07.1907
Дочь: Дадыкин Ольга
Отец ребёнка: Снятиновский Федор Петрович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Снятиновский Федор Петрович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Снятиновский Федор Петрович
Рождение ребёнка
22.05.1912
Сын: Снятиновский Павел
Отец ребёнка: Снятиновский Федор Петрович
Рождение ребёнка
10.02.1915
Дочь: Гордийчук Лидия
Отец ребёнка: Снятиновский Федор Петрович
Смерть
20.07.1915