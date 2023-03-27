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Снятиновская (Беляева) Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1881

Дата смерти

20.07.1915

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Снятиновский Николай

Отец ребёнка: Снятиновский Федор Петрович

Рождение ребёнка
09.07.1907

Дочь: Дадыкин Ольга

Отец ребёнка: Снятиновский Федор Петрович

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Снятиновский Федор Петрович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Снятиновский Всеволод

Отец ребёнка: Снятиновский Федор Петрович

Рождение ребёнка
22.05.1912

Сын: Снятиновский Павел

Отец ребёнка: Снятиновский Федор Петрович

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.02.1915

Дочь: Гордийчук Лидия

Отец ребёнка: Снятиновский Федор Петрович

Смерть
20.07.1915
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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