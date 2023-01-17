Алимов Кириан Парамонов
Место рождения
Дата рожденияДо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Козина Акилина Кирианова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1869 ст.
Мать ребёнка: Алимова Елена Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алимова Елена Максимова
Смерть
Неизвестно