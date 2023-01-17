Алимов Кириан Парамонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимов Кириан Парамонов

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Место рождения

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

До 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1855 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Козина Акилина Кирианова

Мать ребёнка: не указана

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.02.1869 ст.

Сын: Алимов Фёдор Кирианов

Мать ребёнка: Алимова Елена Максимова

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алимова Елена Максимова

Смерть
Неизвестно
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