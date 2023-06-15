Ярушина Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярушина Евдокия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ярушина Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Ярушин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ярушина Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Ярушин Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярушин Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно