Самойлов Жена Прокофия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Петр
Отец ребёнка: Самойлов Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Тимофей
Отец ребёнка: Самойлов Прокофий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самойлов Прокофий
Смерть
Неизвестно