Зотова Екатерина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1871 ст.
Сын: Зотов Флор Павлович
Отец ребёнка: Зотов Павел Григорьевич
Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно