Зотова Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова Екатерина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1848 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1871 ст.

Сын: Зотов Флор Павлович

Отец ребёнка: Зотов Павел Григорьевич

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотов Павел Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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