Падута Михаил Ермолаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Падута Ермолай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Падута Фома (1й) Михайлов
Мать ребёнка: Падута Петрова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Агафья Михайлова
Мать ребёнка: Падута Петрова
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Падута Петрова
Рождение ребёнка
1797
Сын: Падута Фома (2й) Михайлов
Мать ребёнка: Падута Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Падута Петрова
Смерть
1806