Падута Михаил Ермолаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Падута Михаил Ермолаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Падута Ермолай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Падута Фома (1й) Михайлов

Мать ребёнка: Падута Петрова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Агафья Михайлова

Мать ребёнка: Падута Петрова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Падута Тимофей Михайлов

Мать ребёнка: Падута Петрова

Рождение ребёнка
1797

Сын: Падута Фома (2й) Михайлов

Мать ребёнка: Падута Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Падута Петрова

Смерть
1806
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