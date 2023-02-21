Падута (Агафия) Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Падута (Агафия) Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Петр ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Падута Фома (1й) Михайлов

Отец ребёнка: Падута Михаил Ермолаев

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Агафья Михайлова

Отец ребёнка: Падута Михаил Ермолаев

Рождение ребёнка
1793

Сын: Падута Тимофей Михайлов

Отец ребёнка: Падута Михаил Ермолаев

Рождение ребёнка
1797

Сын: Падута Фома (2й) Михайлов

Отец ребёнка: Падута Михаил Ермолаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Падута Михаил Ермолаев

Смерть
Неизвестно
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