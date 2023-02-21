Падута (Агафия) Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Петр ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Падута Фома (1й) Михайлов
Отец ребёнка: Падута Михаил Ермолаев
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Агафья Михайлова
Отец ребёнка: Падута Михаил Ермолаев
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Падута Михаил Ермолаев
Рождение ребёнка
1797
Сын: Падута Фома (2й) Михайлов
Отец ребёнка: Падута Михаил Ермолаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно