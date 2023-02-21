Ермакова Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1972
Сын: Ермаков Александр Анатольевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности