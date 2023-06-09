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Филков Петр Григорьевич

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Место рождения

село Городок, Минусинский район

Дата рождения

1897

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Филков Григорий

Мать: Филкова Домна

село Городок, Минусинский район
Военная служба
1942
Пропал без вести в марте 1942
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1942