Филков Петр Григорьевич
Место рождениясело Городок, Минусинский район
Дата рождения1897
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Филков Григорий
Мать: Филкова Домна
село Городок, Минусинский район
Военная служба
1942
Пропал без вести в марте 1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1942