Филкова Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филков Григорий
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Филков Григорий
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Филков Григорий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Филкова Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Филков Григорий
Рождение ребёнка
1906
Сын: Филков Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Филков Григорий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Филков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Филков Григорий
Рождение ребёнка
1914
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филков Григорий
Смерть
1979