Филкова Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филкова Домна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филков Григорий

Рождение ребёнка
1897

Сын: Филков Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Филков Григорий

Рождение ребёнка
1899

Сын: Филков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Филков Григорий

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Филкова Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Филков Григорий

Рождение ребёнка
1906

Сын: Филков Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Филков Григорий

Рождение ребёнка
1908

Сын: Филков Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Филков Григорий

Рождение ребёнка
1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филков Григорий

Смерть
1979

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