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Корнетова Юлия Александровна
Корнетова Юлия Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.11.2007
Пол
Женский
Отец
Корнетов Александр Николаевич
Мать
Корнетова Вера Александровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.2007
Отец:
Корнетов Александр Николаевич
Мать:
Корнетова Вера Александровна
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