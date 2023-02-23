Корнетов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнетов Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.2000

Дочь: Корнетова Полина Александровна

Мать ребёнка: Корнетова Вера Александровна

Рождение ребёнка
21.11.2007

Дочь: Корнетова Юлия Александровна

Мать ребёнка: Корнетова Вера Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнетова Вера Александровна

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