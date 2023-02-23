Корнетов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.2000
Дочь: Корнетова Полина Александровна
Мать ребёнка: Корнетова Вера Александровна
Рождение ребёнка
21.11.2007
Дочь: Корнетова Юлия Александровна
Мать ребёнка: Корнетова Вера Александровна
Бракосочетание
Неизвестно