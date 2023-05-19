Наталья Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1854
Муж: Иван Марков
Рождение ребёнка
04.09.1857
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Марков
Рождение ребёнка
1865
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Марков
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно