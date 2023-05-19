Наталья Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1854

Муж: Иван Марков

Рождение ребёнка
04.09.1857

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Марков

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Марков

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно