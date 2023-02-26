Малашенкова (Аплина) Пелагея Александрова
Место рожденияг.Духовщина Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Аплин Александр
Мать: не указана
г.Духовщина Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1898
Дочь: Гликерия (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
26.05.1906
Пятницкая церковь
Место жительства
До 1906
Смерть
Неизвестно