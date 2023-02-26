Малашенкова (Аплина) Пелагея Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малашенкова (Аплина) Пелагея Александрова

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Место рождения

г.Духовщина Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Аплин Александр

Мать: не указана

г.Духовщина Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1898

Дочь: Гликерия (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.05.1906

Муж: Малашенков Даниил Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Место жительства
До 1906
Смерть
Неизвестно
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