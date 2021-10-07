Стребков Виктор Грирорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1942
Дата смерти07.10.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1942
Рождение ребёнка
23.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стребкова Тамара Борисовна
Рождение ребёнка
04.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стребкова Тамара Борисовна
Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.10.2021