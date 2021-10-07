Стребков Виктор Грирорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтребков Виктор Грирорьевич

Стребков Виктор Грирорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1942

Дата смерти

07.10.2021

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1942

Отец: Стребков Григорий Степанович

Мать: Копылова Мария Лихачева

Рождение ребёнка
23.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стребкова Тамара Борисовна

Рождение ребёнка
04.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стребкова Тамара Борисовна

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стребкова Тамара Борисовна

Смерть
07.10.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close