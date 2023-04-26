Копылова (Копылова) Мария Лихачева
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1914
Дата смерти05.07.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Сын: Стребков Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Стребков Григорий Степанович
Рождение ребёнка
06.01.1942
Сын: Стребков Виктор Грирорьевич
Отец ребёнка: Стребков Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1945
Сын: Стребков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Стребков Григорий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.1992