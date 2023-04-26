Копылова (Копылова) Мария Лихачева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова (Копылова) Мария Лихачева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1914

Дата смерти

05.07.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Стребков Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Стребков Григорий Степанович

Рождение ребёнка
06.01.1942

Сын: Стребков Виктор Грирорьевич

Отец ребёнка: Стребков Григорий Степанович

Рождение ребёнка
1945

Сын: Стребков Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Стребков Григорий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стребков Григорий Степанович

Смерть
05.07.1992
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