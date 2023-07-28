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Цыбин Стефан Федотов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1698

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Цыбин Федот -

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Цыбин Гаврила Стефанович

Мать ребёнка: Цыбина Дарья Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Цыбин Максим Стефанович

Мать ребёнка: Цыбина Дарья Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Сарафанникова Анна Стефановна

Мать ребёнка: Цыбина Дарья Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
05.02.1754

Сын: Цыбин Алексей Стефанович

Мать ребёнка: Цыбина Дарья Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Стефановна

Мать ребёнка: Цыбина Дарья Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбина Дарья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1779
Ржев, город Ржев, Тверская область