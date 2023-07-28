Цыбин Стефан Федотов
Место рождения
Дата рождения1698
Дата смерти1779
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Цыбин Федот -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: Цыбина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1739
Мать ребёнка: Цыбина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Сарафанникова Анна Стефановна
Мать ребёнка: Цыбина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
05.02.1754
Мать ребёнка: Цыбина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Стефановна
Мать ребёнка: Цыбина Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыбина Дарья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1779