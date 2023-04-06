Эдельштейн Моисей Израилевич
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Эдельштейн Израиль Зельманович
Мать: Edelstein Gitl
Рождение ребёнка
1910
Сын: Эдельштейн Яков Моисеевич
Мать ребёнка: Эдельштейн Дора
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Edelstein Golda
Мать ребёнка: Эдельштейн Дора
Рождение ребёнка
01.01.1913
Сын: Edelstein Гирш
Мать ребёнка: Эдельштейн Дора
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Sukhman Lea
Мать ребёнка: Эдельштейн Дора
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
1978
Смерть
1978