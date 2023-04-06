Эдельштейн Моисей Израилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эдельштейн Моисей Израилевич

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Место рождения

Каховка

Дата рождения

1885

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Эдельштейн Израиль Зельманович

Мать: Edelstein Gitl

Рождение ребёнка
1910

Сын: Эдельштейн Яков Моисеевич

Мать ребёнка: Эдельштейн Дора

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Edelstein Golda

Мать ребёнка: Эдельштейн Дора

Рождение ребёнка
01.01.1913

Сын: Edelstein Гирш

Мать ребёнка: Эдельштейн Дора

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Sukhman Lea

Мать ребёнка: Эдельштейн Дора

Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
1978
Смерть
1978
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