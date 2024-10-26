Красова (Павлова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красова (Павлова) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

13.10.1966

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красов Александр Иванович

Отец ребёнка: Красов Иван Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красов Иван Тихонович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Красов Павел Иванович

Отец ребёнка: Красов Иван Тихонович

Рождение ребёнка
25.05.1925

Сын: Красова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Красов Иван Тихонович

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Ребракова (Красова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Красов Иван Тихонович

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Сорвачева (Красова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Красов Иван Тихонович

Рождение ребёнка
24.02.1932

Дочь: Юдина (Красова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Красов Иван Тихонович

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Аринина (Красова) Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Красов Иван Тихонович

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
13.10.1966

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