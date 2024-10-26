Красова (Павлова) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти13.10.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красов Александр Иванович
Отец ребёнка: Красов Иван Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Красов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
25.05.1925
Отец ребёнка: Красов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Ребракова (Красова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Красов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Сорвачева (Красова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Красов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
24.02.1932
Дочь: Юдина (Красова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Красов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Аринина (Красова) Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Красов Иван Тихонович
Смерть
13.10.1966