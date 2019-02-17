Юдина (Красова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.02.1932
Дата смерти17.02.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юдин Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
19.03.1958
Отец ребёнка: Юдин Николай Кузьмич
Новое Молчаново, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.07.1960
Сын: Юдин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Юдин Николай Кузьмич
Смерть
17.02.2019
Похороны
Неизвестно