Юдина (Красова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Красова) Анна Ивановна

Место рождения

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

24.02.1932

Дата смерти

17.02.2019

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1932

Отец: Красов Иван Тихонович

Мать: Красова (Павлова) Мария Андреевна

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
19.03.1958

Сын: Юдин Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Юдин Николай Кузьмич

Новое Молчаново, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.07.1960

Сын: Юдин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Юдин Николай Кузьмич

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
17.02.2019
Похороны
Неизвестно

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