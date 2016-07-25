(Королева) Антонина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Королева) Антонина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1928

Дата смерти

25.07.2016

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

1961 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1928

Отец: Королев Дмитрий Гаврилович

Мать: Королева (Солодихина) Агрофена Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.10.1961

Сын: Королев Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
25.07.2016

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