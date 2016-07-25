(Королева) Антонина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1928
Дата смерти25.07.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.10.1961
Сын: Королев Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
25.07.2016