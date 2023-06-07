Кунина Агафия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1845
Дочь: Кунина Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Кунин Андрей Михеевич
Рождение ребёнка
16.08.1853
Отец ребёнка: Кунин Андрей Михеевич
Рождение ребёнка
23.01.1856
Дочь: Кунина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Кунин Андрей Михеевич
Рождение ребёнка
09.07.1858
Дочь: Кунина Марина Андреевна
Отец ребёнка: Кунин Андрей Михеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно