Кунина Агафия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКунина Агафия Андреевна

Кунина Агафия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1845

Дочь: Кунина Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Кунин Андрей Михеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.08.1853

Сын: Кунин Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Кунин Андрей Михеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.01.1856

Дочь: Кунина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Кунин Андрей Михеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.07.1858

Дочь: Кунина Марина Андреевна

Отец ребёнка: Кунин Андрей Михеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунин Андрей Михеевич

Смерть
Неизвестно