Тюшкина (Ильина) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюшкина (Ильина) Екатерина Васильевна

Тюшкина (Ильина) Екатерина Васильевна

avatar

Место рождения

село Богдашкино Крестниковский р-н Ульяновская обл.

Дата рождения

07.01.1928

Дата смерти

21.03.1958

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1928

Отец: Ильин Василий Тимофеевич

Мать: Ильина Мария Егоровна

село Богдашкино Крестниковский р-н Ульяновская обл.
Бракосочетание
1948

Муж: Тюшкин Анатолий Дмитриевич

город Зеленодольск, Татарстан
Рождение ребёнка
26.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тюшкин Анатолий Дмитриевич

город Зеленодольск, Татарстан
Смерть
21.03.1958
город Зеленодольск