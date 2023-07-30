Тюшкина (Ильина) Екатерина Васильевна
Место рождениясело Богдашкино Крестниковский р-н Ульяновская обл.
Дата рождения07.01.1928
Дата смерти21.03.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1928
Отец: Ильин Василий Тимофеевич
Мать: Ильина Мария Егоровна
село Богдашкино Крестниковский р-н Ульяновская обл.
Бракосочетание
1948
город Зеленодольск, Татарстан
Рождение ребёнка
26.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тюшкин Анатолий Дмитриевич
город Зеленодольск, Татарстан
Смерть
21.03.1958
город Зеленодольск