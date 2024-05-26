Антонов Александр Петрович 09.06.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антонов Александр Петрович

Место рождения

Звенигород, Звенигород, Московская область

Дата рождения

09.06.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1916

Отец: Антонов Петр

Мать: не указана

Звенигород, Звенигород, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Бракосочетание
20.12.1963

Жена: Антонова (Стоценко) Валентина Ильинична

Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
27.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова (Стоценко) Валентина Ильинична

Развод
10.02.1971

Жена: Антонова (Стоценко) Валентина Ильинична

Смерть
Неизвестно

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