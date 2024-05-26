Антонов Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения09.06.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1916
Отец: Антонов Петр
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.12.1963
Рождение ребёнка
27.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антонова (Стоценко) Валентина Ильинична
Развод
10.02.1971
Смерть
Неизвестно