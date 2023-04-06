Чернова (Лямина) Агафья
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти19.11.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Ляминъ Кузьма
Мать: Лямина Пелагея
Бракосочетание
03.02.1850
Муж: Черновъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.12.1850
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Черновъ Иванъ
Рождение ребёнка
13.11.1853
Сын: Черновъ Кузьма
Отец ребёнка: Черновъ Иванъ
Смерть
19.11.1853
Причина смерти: Отъ родовъ