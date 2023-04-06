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Чернова (Лямина) Агафья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1826

Дата смерти

19.11.1853

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Ляминъ Кузьма

Мать: Лямина Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1850

Муж: Черновъ Иванъ

Рождение ребёнка
06.12.1850

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Черновъ Иванъ

Рождение ребёнка
13.11.1853

Сын: Черновъ Кузьма

Отец ребёнка: Черновъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
19.11.1853
Причина смерти: Отъ родовъ
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