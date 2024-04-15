(Криводуб) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.01.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1906 ст.
Отец: Криводуб Иван Иванович
Мать: Криводуб Елена Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSH7-Y?i=837&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
30.01.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно