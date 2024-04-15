Криводуб Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криводуб Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1903 ст.

Сын: Криводуб Григорий Иванович

Отец ребёнка: Криводуб Иван Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7M-V?i=674&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.01.1906 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Криводуб Иван Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSH7-Y?i=837&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криводуб Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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