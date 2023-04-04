Харченко Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Харченко Павел Иванович
Мать: Евдокия Кодратова
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Харченко Варвара Максимова
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Харченко Кузьма Алексеевич
Мать ребёнка: Харченко Варвара Максимова
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Харченко Варвара Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно