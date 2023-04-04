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Харченко Алексей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Харченко Павел Иванович

Мать: Евдокия Кодратова

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Харченко Варвара Максимова

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Харченко Кузьма Алексеевич

Мать ребёнка: Харченко Варвара Максимова

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Харченко Варвара Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харченко Варвара Максимова

Смерть
Неизвестно
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