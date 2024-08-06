Темченко (Курочкина) Устинья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Темченко (Курочкина) Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Темченко Мария Ивановна

Отец ребёнка: Темченко Иван Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Темченко Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Темченко Иван Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Темченко Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Темченко Иван Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Темченко Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Темченко Иван Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Темченко Семен Иванович

Отец ребёнка: Темченко Иван Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Темченко Иван Антонович

Рождение ребёнка
Между 25.03.1913 и 1914

Сын: Темченко Петр Иванович

Отец ребёнка: Темченко Иван Антонович

Смерть
Неизвестно

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