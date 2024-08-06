Темченко Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Темченко Антон Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Темченко (Курочкина) Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Темченко Мария Ивановна
Мать ребёнка: Темченко (Курочкина) Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Темченко Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Темченко (Курочкина) Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Темченко Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Темченко (Курочкина) Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Темченко Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Темченко (Курочкина) Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 25.03.1913 и 1914
Мать ребёнка: Темченко (Курочкина) Устинья
Смерть
Неизвестно