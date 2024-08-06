Темченко Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темченко Иван Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Темченко Антон Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Темченко Семен Иванович

Мать ребёнка: Темченко (Курочкина) Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Темченко Мария Ивановна

Мать ребёнка: Темченко (Курочкина) Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Темченко Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Темченко (Курочкина) Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Темченко Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Темченко (Курочкина) Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Темченко Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Темченко (Курочкина) Устинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Темченко (Курочкина) Устинья

Рождение ребёнка
Между 25.03.1913 и 1914

Сын: Темченко Петр Иванович

Мать ребёнка: Темченко (Курочкина) Устинья

Смерть
Неизвестно

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