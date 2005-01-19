Севастьянова (Батанина) Нина
Место рождения
Дата рождения15.11.1928
Дата смерти19.01.2005
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1928
Отец: Батанинъ Максимъ
Рождение ребёнка
03.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Севастьянов Николай
Рождение ребёнка
06.01.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Севастьянов Николай
Смерть
19.01.2005