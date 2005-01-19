Севастьянова (Батанина) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Батанина) Нина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.11.1928

Дата смерти

19.01.2005

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1928

Отец: Батанинъ Максимъ

Мать: Батанина Елизавета Григорьевна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севастьянов Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севастьянов Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
19.01.2005
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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