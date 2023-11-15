(Ломтева (Гасилина)) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ломтева (Гасилина)) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гасилин Сергей

Отец ребёнка: Гасилин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Гасилин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гасилин Николай

Отец ребёнка: Гасилин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гасилин Борис

Отец ребёнка: Гасилин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гасилин Николай

Смерть
Неизвестно
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