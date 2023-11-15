(Ломтева (Гасилина)) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гасилин Сергей
Отец ребёнка: Гасилин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Гасилин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гасилин Николай
Отец ребёнка: Гасилин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гасилин Борис
Отец ребёнка: Гасилин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гасилин Николай
Смерть
Неизвестно