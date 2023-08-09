Некрасова (Фокина) Акулина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Фокина) Акулина Андреевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Фокин Андрей Козьмич

Мать: Фокина Пелагея Трофимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
31.01.1860

Муж: Некрасов Иван Иванович

Рождение ребёнка
21.09.1862

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно