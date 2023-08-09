Некрасова (Фокина) Акулина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Фокин Андрей Козьмич
Мать: Фокина Пелагея Трофимова
Бракосочетание
31.01.1860
Рождение ребёнка
21.09.1862
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно