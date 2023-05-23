Любецкая (Орлова) Мария Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орлов Ермолай Сафронович
Мать: Орлова Мавра Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любецкий Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Любецкий Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любецкая Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Любецкий Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любецкий Александр Васильевич
Отец ребёнка: Любецкий Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Любецкий Василий
Смерть
Неизвестно