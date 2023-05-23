Любецкая (Орлова) Мария Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любецкая (Орлова) Мария Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орлов Ермолай Сафронович

Мать: Орлова Мавра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любецкий Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Любецкий Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любецкая Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Любецкий Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любецкий Александр Васильевич

Отец ребёнка: Любецкий Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любецкий Василий

Смерть
Неизвестно