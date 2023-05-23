Орлов Ермолай Сафронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любецкая Мария Ермолаевна
Мать ребёнка: Орлова Мавра Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Орлова Мавра Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Мавра Яковлевна
Смерть
Неизвестно