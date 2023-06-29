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Глен Надежда Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1917

Сын: Глен Михаил Адамович

Отец ребёнка: Глен Адам Осипович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Глен Петр Адамович

Отец ребёнка: Глен Адам Осипович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Пустовая Любовь Адамовна

Отец ребёнка: Глен Адам Осипович

Рыбновск, Охинский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
01.03.1926

Сын: Глен Александр Адамович

Отец ребёнка: Глен Адам Осипович

Рождение ребёнка
25.06.1927

Дочь: Глен Зиновия Адамовна

Отец ребёнка: Глен Адам Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глен Адам Осипович

Смерть
1965