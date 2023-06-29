Глен Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1917
Сын: Глен Михаил Адамович
Отец ребёнка: Глен Адам Осипович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Глен Петр Адамович
Отец ребёнка: Глен Адам Осипович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Пустовая Любовь Адамовна
Отец ребёнка: Глен Адам Осипович
Рыбновск, Охинский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
01.03.1926
Отец ребёнка: Глен Адам Осипович
Рождение ребёнка
25.06.1927
Дочь: Глен Зиновия Адамовна
Отец ребёнка: Глен Адам Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глен Адам Осипович
Смерть
1965