Зайцева (Силонова) Алла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1981
Дочь: Зайцева Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Зайцев Владимир Степанович
Рождение ребёнка
17.06.1982
Дочь: Матвеева Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Зайцев Владимир Степанович
Рождение ребёнка
19.05.1988
Дочь: Ворошилова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Зайцев Владимир Степанович