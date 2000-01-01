Зайцев Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Владимир Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1981

Дочь: Зайцева Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Зайцева Алла Васильевна

Рождение ребёнка
17.06.1982

Дочь: Матвеева Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Зайцева Алла Васильевна

Рождение ребёнка
19.05.1988

Дочь: Ворошилова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Зайцева Алла Васильевна

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