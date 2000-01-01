Зайцев Владимир Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1981
Дочь: Зайцева Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Зайцева Алла Васильевна
Рождение ребёнка
17.06.1982
Дочь: Матвеева Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Зайцева Алла Васильевна
Рождение ребёнка
19.05.1988
Дочь: Ворошилова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Зайцева Алла Васильевна