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Пономарев Илларион Петров

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

19.10.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1910

Отец: Пономарев Петр Лаврентиев

Мать: Пономарева Ольга Моисеева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
21.10.1910
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно