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Пономарев Петр Лаврентиев

Место рождения

Лебедянский уезд Тамбовская губ.

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Пономарев Лаврентий

Мать: Пономарева Анна Евдокимова

Лебедянский уезд Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1896

Сын: Пономарев Степан Петров

Мать ребёнка: Пономарева Анисья Яковлева

Рождение ребёнка
11.11.1898

Сын: Пономарев Федор Петров

Мать ребёнка: Пономарева Анисья Яковлева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
10.01.1902

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Пономарева Анисья Яковлева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
19.07.1903

Дочь: Агрипина Петрова

Мать ребёнка: Пономарева Ольга Моисеева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
16.09.1906

Сын: Пономарев Трофим Петров

Мать ребёнка: Пономарева Ольга Моисеева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1908

Сын: Пономарев Григорий Петров

Мать ребёнка: Пономарева Ольга Моисеева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
19.10.1910

Сын: Пономарев Илларион Петров

Мать ребёнка: Пономарева Ольга Моисеева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
13.10.1913

Дочь: Прасковья Петрова

Мать ребёнка: Пономарева Ольга Моисеева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
15.01.1915

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Пономарева Ольга Моисеева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Анисья Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Ольга Моисеева

Работа или профессия
Неизвестно
отставной солдат
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно