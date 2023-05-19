Пономарев Петр Лаврентиев
Место рожденияЛебедянский уезд Тамбовская губ.
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Пономарев Лаврентий
Лебедянский уезд Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Пономарева Анисья Яковлева
Рождение ребёнка
11.11.1898
Мать ребёнка: Пономарева Анисья Яковлева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
10.01.1902
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Пономарева Анисья Яковлева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
19.07.1903
Дочь: Агрипина Петрова
Мать ребёнка: Пономарева Ольга Моисеева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
16.09.1906
Мать ребёнка: Пономарева Ольга Моисеева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1908
Сын: Пономарев Григорий Петров
Мать ребёнка: Пономарева Ольга Моисеева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
19.10.1910
Сын: Пономарев Илларион Петров
Мать ребёнка: Пономарева Ольга Моисеева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
13.10.1913
Дочь: Прасковья Петрова
Мать ребёнка: Пономарева Ольга Моисеева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
15.01.1915
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Пономарева Ольга Моисеева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
отставной солдат
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно