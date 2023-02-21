(Тимофеева) Феня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тимофеева) Феня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Малинки, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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