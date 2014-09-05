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Юшкевич Константин Антонович

Место рождения

Васильково, Дзержинский район, Минская область

Дата рождения

25.12.1933

Дата смерти

05.09.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1933

Отец: Юшкевич Антон Иосифович

Мать: Юшкевич Мария Викентиевна

Васильково, Дзержинский район, Минская область
Бракосочетание
1957

Жена: Юшкевич Елена Петрововна

Рождение ребёнка
18.06.1960

Сын: Юшкевич Сергей Константинович

Мать ребёнка: Юшкевич Елена Петрововна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
19.04.1965

Дочь: Лосева Лариса Константиновна

Мать ребёнка: Юшкевич Елена Петрововна

Минск, Минск
Смерть
05.09.2014
Минск, Минск