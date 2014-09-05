Юшкевич Константин Антонович
Место рождения
Дата рождения25.12.1933
Дата смерти05.09.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1933
Отец: Юшкевич Антон Иосифович
Бракосочетание
1957
Жена: Юшкевич Елена Петрововна
Рождение ребёнка
18.06.1960
Сын: Юшкевич Сергей Константинович
Мать ребёнка: Юшкевич Елена Петрововна
Рождение ребёнка
19.04.1965
Дочь: Лосева Лариса Константиновна
Мать ребёнка: Юшкевич Елена Петрововна
Смерть
05.09.2014