Юшкевич (Лойка) Мария Викентиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшкевич (Лойка) Мария Викентиевна

Место рождения

Заболотье, Дзержинский район, Минская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Лойка Викентий

Мать: не указана

Заболотье, Дзержинский район, Минская область
Рождение ребёнка
25.12.1933

Сын: Юшкевич Константин Антонович

Отец ребёнка: Юшкевич Антон Иосифович

Васильково, Дзержинский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1948

Дочь: Надежда Антоновна

Отец ребёнка: Юшкевич Антон Иосифович

Рождение ребёнка
09.08.1952

Сын: Павлович Иван Петрович

Отец ребёнка: Павлович Пётр Браниславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юшкевич Антон Иосифович

Смерть
Неизвестно
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