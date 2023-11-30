Юшкевич (Лойка) Мария Викентиевна
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Лойка Викентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1933
Сын: Юшкевич Константин Антонович
Отец ребёнка: Юшкевич Антон Иосифович
Васильково, Дзержинский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1948
Дочь: Надежда Антоновна
Отец ребёнка: Юшкевич Антон Иосифович
Рождение ребёнка
09.08.1952
Отец ребёнка: Павлович Пётр Браниславович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно