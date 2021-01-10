Айгунова Айшат Ахмедовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1959
Дата смерти10.01.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1959
Отец: Халиков Ахмед
Мать: Халикова Заза
Рождение ребёнка
04.09.1981
Дочь: Ефремова Саида Исаевна
Отец ребёнка: Айгунов Иса Айгунович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Айгунов Иса Айгунович
Смерть
10.01.2021