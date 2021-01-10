Айгунова Айшат Ахмедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айгунова Айшат Ахмедовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1959

Дата смерти

10.01.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1981 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1959

Отец: Халиков Ахмед

Мать: Халикова Заза

Рождение ребёнка
04.09.1981

Дочь: Ефремова Саида Исаевна

Отец ребёнка: Айгунов Иса Айгунович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айгунов Иса Айгунович

Смерть
10.01.2021
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