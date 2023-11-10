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Горчаков Иван Романович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1716

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
Около 1766
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: генерал-поручик
Бракосочетание
Около 1767

Жена: Горчакова Анна Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Хвостова Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Горчакова Анна Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1769

Сын: Горчаков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Горчакова Анна Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь.
Рождение ребёнка
1779

Сын: Горчаков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Горчакова Анна Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1801
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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