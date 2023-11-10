Горчаков Иван Романович
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти1801
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Около 1766
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: генерал-поручик
Бракосочетание
Около 1767
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Хвостова Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Горчакова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Горчаков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Горчакова Анна Васильевна
Титул: князь.
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Горчакова Анна Васильевна
Титул: князь.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1801